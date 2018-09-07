ЕБРР профинансирует покупку 40 новых автобусов для города Бохтар в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Европейский банк реконструкции и развития предоставляет кредит в размере до $6 млн для улучшения услуг общественного транспорта в городе Бохтар (бывший Курган-Тюбе). За счет этих средств, в частности, планируется приобрести 40 новых городских автобусов, сообщает Авеста.

Гарантированный государством кредит сроком на 13 лет будет предоставлен ГКУП «Бохтарнаклиётхизматрасон» (транспортные услуги «Бохтар»), сообщает представительство ЕБРР в РТ.

«Финансовые средства будут использованы для приобретения 40 новых автобусов с низким уровнем посадки, которые повысят комфорт инвалидов и пожилых пассажиров во время поездок», – говорится в сообщении.

Также эти средства пойдут на строительство автобусной станции и внедрение интегрированной системы электронных билетов.

«Это поможет транспортным службам предприятия «Бохтар» организовать свою деятельность и финансовую отчетность, а также создать современную систему взимания платы за проезд, основанную на лучшей международной практике», – считают представители банка.

В сообщении отмечается, что все договора в рамках этого проекта будут заключаться на основе открытого конкурса в строгом соответствии с политикой и правилами закупок ЕБРР.

«Это обеспечит равные возможности претендентам на участие в тендерах и будет способствовать обеспечению прозрачности и экономической эффективности проекта», – уверены в представительстве ЕБРР.

В сообщении подчеркивается, что проект также будет стимулировать возможности трудоустройства женщин, что станет новшеством в секторе, в котором, в основном, доминируют мужчины.

«Необходимость модернизации общественного транспорта давно назрела, особенно в регионах Таджикистана, и мы очень рады, что можем участвовать в решении этой проблемы. Было бы также хорошо добиться лучшего гендерного баланса на муниципальных предприятиях, что может открыть новые возможности для трудоустройства женщин в Таджикистане», – отметила глава представительства ЕБРР в РТ Айтен Рустамова.