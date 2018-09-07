Граждане Туркменистана задержаны в Петербурге за похищение соотечественника

CA-NEWS (TM) - Петербургские следователи совместно с сотрудниками УФСБ задержали троих граждан Туркменистана, подозреваемых в похищении человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны 3 гражданина иностранного государства, говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые днем 11 апреля 2018 года у станции метрополитена «Улица Дыбенко», угрожая применением насилия в отношении 33-летнего соотечественника и его близких, заставили потерпевшего проследовать в неустановленный автомобиль, на котором вывезли в квартиру одного из домов на улице Подвойского, где жестоко избили, вымогая $20 тыс.

Воспользовавшись невнимательностью злоумышленников, потерпевший через окно смог убежать из квартиры и обратился в правоохранительные ораны с заявлением о совершенном преступлении.

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.