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  7 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Таиланд отметили важность взаимного сотрудничества в сфере туризма, культуры и инвестиций

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 6 сентября министр иностранных дел страны Дамдины Цогтбаатар принял заместителя постоянного секретаря министерства иностранных дел Королевства Таиланд Дамронга Крайкруана, сообщает Montsame.

На встрече глава МИД Д. Цогтбаатар подчеркнул важное значение проведения в Улан-Баторе первого заседания межправительственного совета по сотрудничеству двух стран. Наряду с расширением дальнейших двусторонних торгово-экономических отношений министр также подчеркнул важность сотрудничества на региональном и международном уровнях, в том числе в сфере туризма, культуры и инвестиций.

Заместитель постоянного секретаря Дамронг Крайкруан отметил, что Королевство Таиланд уделяет приоритетное внимание связям и сотрудничеству с Монголией. Кроме того, Дамронг Крайкруан подчеркнул важность взаимных визитов, проведения регулярных переговоров и деловых встреч в целях поддержки и развития двусторонних торговых и инвестиционных отношений.

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