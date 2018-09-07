Монголия и Таиланд отметили важность взаимного сотрудничества в сфере туризма, культуры и инвестиций

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 6 сентября министр иностранных дел страны Дамдины Цогтбаатар принял заместителя постоянного секретаря министерства иностранных дел Королевства Таиланд Дамронга Крайкруана, сообщает Montsame.

На встрече глава МИД Д. Цогтбаатар подчеркнул важное значение проведения в Улан-Баторе первого заседания межправительственного совета по сотрудничеству двух стран. Наряду с расширением дальнейших двусторонних торгово-экономических отношений министр также подчеркнул важность сотрудничества на региональном и международном уровнях, в том числе в сфере туризма, культуры и инвестиций.

Заместитель постоянного секретаря Дамронг Крайкруан отметил, что Королевство Таиланд уделяет приоритетное внимание связям и сотрудничеству с Монголией. Кроме того, Дамронг Крайкруан подчеркнул важность взаимных визитов, проведения регулярных переговоров и деловых встреч в целях поддержки и развития двусторонних торговых и инвестиционных отношений.