В Китае разработали новый вид пластика, который может быстро разлагаться в морской воде

CA-NEWS (CA) - Китайские исследователи недавно разработали вид пластика, который способен за относительно короткое время разлагаться в морской воде. Новые технологии, как сообщается, позволят облегчить проблемы, вызванные пластиковым загрязнением в океане, сообщает Синьхуа.

Передовые полиэфиры, которые успешно синтезировала группа ученых из Института физики и химии (ИФХ) Академии наук Китая, сочетают в себе способность к растворению в воде и разложению микроорганизмами.

Попав в море, данный вид пластика полностью разлагается в период от нескольких до сотни дней. При этом в конечном итоге он не превращается в макромолекулярные вещества, которые угрожают экологической безопасности, пояснил старший инженер института Ван Гэся.

По мнению специалистов, этот материал в перспективе может заменить обычные пластмассы во многих областях.

Пластиковое загрязнение в океане привлекает широкое внимание общественности. Исследования показали, что в настоящее время в океан ежегодно попадет от 4,8 до 12,7 млн тонн пластмасс, и они составляют от 60 до 80 процентов морского мусора.

Пластмассы в океанах не разлагаются в течение десятков, и даже нескольких сотен лет. Под воздействием солнечных лучей, морской воды и живых организмов они становятся частицами размером менее пяти миллиметров. Стоит отметить, что о потенциальном вреде от микропластика заявляют многие ученые.

Самым эффективным методом для борьбы с пластиковым загрязнением в океане, по словам Ван Гэся, является широкое использование разлагающихся пластмасс.

ИФХ представляет собой первую в Китае научную организацию, занимающуюся разработкой технологий биоразлагаемых пластмасс.

Ныне в трех отечественных компаниях ведется производство биоразлагаемых пластмасс по лицензированному соглашению с институтом. Объем их продукции составляет половину от мирового объема.