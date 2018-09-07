На китайском «полюсе холода» во Внутренней Монголии начался отопительный сезон

CA-NEWS (MNG) - На китайском «полюсе холода» в городах Гэньхэ и Аргунь автономного района Внутренней Монголии начался отопительный сезон, который длится девять месяцев. Таким образом, Гэньхэ и Аргунь являются городами с самым длительным отопительным сезоном в Китае, сообщает китайское агентство «Жэньминь жибао».

Город Гэньхэ находится в северной части города Хулун-Буир, он граничит с городом Аргунь на западе. Среднегодовая температура в Гэньхэ составляет 5.3℃ ниже нуля. Самая низкая температура была зафиксирована на отметке 58℃ ниже нуля. Период ледостава здесь длится более 210 дней в году.