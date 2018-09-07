Министр экономики рассказал, как Казахстан войдет в 30-ку наиболее развитых стран мира

CA-NEWS (KZ) - Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, как Казахстан войдет в 30-ку наиболее развитых стран мира.

Как сказал он на пресс-конференции в Астане, республика реализует новую модель экономического роста в рамках Стратегического плана развития до 2025 года.

«Ее основа базируется на формировании новой, технологичной, экспортоориентированной экономики с сильными регионами», - отметил глава ведомства.

По его словам, основой для перехода к новой экономической модели является сочетание 7 системных изменений и 7 приоритетных политик.

Семь системных изменений (реформ) охватят ключевые аспекты жизни страны - это развитие человека, технологии, бизнеса, обеспечение верховенства права, развитие регионов, общества и госсектора. В рамках этого процесса предстоит осуществить переориентацию системы профподготовки на новые кадровые запросы экономики; создать новые инновационные индустрии в стране; активизировать частный сектор; приблизить

судебную систему к международным стандартам; устранить дисбаланс между регионами республики; реализовать направление, нацеленное на модернизацию общественного сознания и повысить роль госорганов и организаций.

«Семь приоритетных политик охватывают обеспечение высокого качества жизни, макроэкономику, повышение конкурентоспособности отраслей экономики, развитие финансового сектора и зеленой экономики, привлечение инвестиций, а также проактивную внешнеэкономическую политику», - рассказал Т.Сулейменов.

Реализация намеченных целей обеспечит рост экономики Казахстана темпами 4,5-5% в год, что соответствует целевому сценарию продвижения Казахстана в 30-ку развитых стран, добавил он.