В аэропорту Астаны будет проводиться ремонт. Рейсы до обеда отменяются

CA-NEWS (KZ) - В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев Астаны 10-21 сентября будет проводиться ремонт взлетно-посадочной полосы.

По данным пресс-службы аэропорта, ремонтные работы будут производиться с 09:00 до 13:00, в результате чего будут отменены все рейсы, вылетающие и прилетающие до обеда.

Информацию по изменению времени авиарейсов можно узнать в справочном бюро аэропорта по номеру +7 (7172) 702 999 (работает круглосуточно).