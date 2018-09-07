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  7 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Исламабад хочет посадить за стол переговоров таджикские и пакистанские деловые круги

CA-NEWS (TJ) - Диппредставительство Пакистана в Таджикистане инициирует проведение в Душанбе в ближайшее время круглого стола для налаживания деловых связей между бизнесменами двух стран, сообщает «Азия-Плюс».

С соответствующим предложением к руководству торгово-промышленной палаты Таджикистана обратился коммерческий секретарь посольства Пакистана в Душанбе Рашид Имтияз.

Пакистанский дипломат предложил провести во второй половине сентября в Таджикистане круглый стол с участием частного сектора в приоритетных областях, в том числе текстильной промышленности и обработки кожи, сообщает пресс-служба ТПП РТ.

«Мероприятие призвано связать деловые круги Таджикистана и Пакистана путем обмена информацией о направлениях деятельности предприятий и их возможностях импорта и экспорта для повышения товарооборота между двумя странами, а также о будущих выставочно-ярмарочных мероприятиях в этих областях», - говорится в сообщении.

Торговый оборот между Таджикистаном и Пакистаном в прошлом году составил около $42 млн., снизившись по сравнению с предыдущим годом почти на 25%.

Однако в нынешнем году зафиксирован существенный рост товарооборота между этими двумя странами: за семь месяцев этого года таджикско-пакистанский товарооборот составил более $45 млн. Это в 2,2 раза больше объема аналогичного периода прошлого года.

Подавляющую долю в двухстороннем товарообороте занимает импорт пакистанской продукции вс Таджикистан (около $40 млн.). На экспорт таджикской продукции приходится чуть более $5 млн.

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