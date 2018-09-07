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  7 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Для Казахстана существенные риски антироссийских санкций не зафиксированы, - Минэкономики РК

CA-NEWS (KZ) - Для Казахстана существенные риски антироссийских санкций не зафиксированы, сообщил министр национальной экономики РК Темир Сулейменов на пресс-конфренции в Астане.

«В целях снижения влияния на экономику Казахстана антироссийских санкций, правительством осуществляется оперативный мониторинг с соответствующим анализом, налажен прямой контакт с правительством России и Управлением по контролю над иностранными активами Казначейства США (OFAC), широко используются механизмы Всемирной торговой организации, позволяющие быть наблюдателем по международным торговым спорам», - сказал глава ведомства.

По его словам, проведенный анализ принятых антироссийских санкций США показал, что на текущий момент существенные риски для Казахстана не зафиксированы.

«Наша экономика демонстрирует позитивную тенденцию роста. Она выросла на 4% за 7 месяцев текущего года», - отметил Т.Сулейменов.

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