О значимости Каспийского региона для Казахстана рассказали в Минэкономики РК

CA-NEWS (KZ) - Казахстан намерен увеличить торговлю со странами Каспийского региона. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По его словам, в рамках Каспийского саммита экономические ведомства стран-участниц договорились о создании рабочей группы для увеличения товарооборота каспийской пятерки.

«12 августа 2018 года в рамках пятого саммита было подписано межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. В соответствии с данным соглашением будут проводиться встречи министров компетентных органов сторон. Компетентный орган от казахстанской стороны – это Министерство национальной экономики», - сказал глава ведомства.

Он отметил, что спектр вопросов данных встреч достаточно широк: от вопросов реализации инвестиционных проектов и программ до проведения Каспийского экономического форума и различных выставок, ярмарок.

«Вопрос увеличения товарооборота и расширения товарной номенклатуры всегда актуален для наших стран. На сегодняшний день основным торговым партнером в Каспийском регионе является Россия (доля РФ - 95%), при этом мы не умаляем перспективы сотрудничества с другими странами-партнерами. Нам есть над чем работать с Ираном, Азербайджаном, Туркменистаном», - подчеркнул министр.

По данным Т.Сулейменова, товарооборот между Казахстаном и Прикаспийскими странами за 2017 год составил $16,8 млрд, что на 22% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($13,7 млрд), в том числе с Россией – $16 млрд (доля – 95%), Ираном — $552,6 млн (доля – 3,3%), Азербайджаном — $139,7 млн (0,8%), Туркменистаном — $99,3 млн (0,6%).

«Каспийский регион – это сосредоточение значительных запасов углеводородных полезных ископаемых, биологических ресурсов, пересечения крупных транспортных артерий. Поэтому используя существующий колоссальный потенциал, мы будем системно работать над вопросом увеличения торговли со странами региона», - сказал он.