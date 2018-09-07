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  7 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В ОБСЕ прокомментировали акцию протеста в Душанбе против участия лидера ПИВТ на собрании организации
Предыстория: Мать одного из подозреваемых в нападении на туристов, угрожала себя поджечь у офиса ОБСЕ в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Глава офиса программы ОБСЕ в Душанбе Туула Юрьёля прокомментировала акцию протеста в столице Таджикистана у здания Организации, сообщает «Sputnik-­Таджикистан».

«Я приняла к сведению сообщения, высказанные участниками акции протеста сегодня перед нашими воротами. Я хотела бы подчеркнуть, что ОБСЕ выступает за право на свободу мирных собраний и свободу выражения», — говорится в тексте заявления.

Напомним, утром 7 сентября, Гульчехра Шодмонова, мать обвиняемого в совершении нападения на иностранных велотуристов Хусейна Абдусамадова, у здания офиса ОБСЕ в Душанбе демонстративно себя облила бензином и угрожала себя поджечь. Гульчехра Шодмонова заявила, что это ее протест против участия лидера Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири на собраниях ОБСЕ. У здания представительства ОБСЕ утром 7 сентября собрались десятки молодых людей с лозунгами, осуждающих ПИВТ и ее руководство.

На вопрос агентства, действительно ли лидер Партии исламского возрождения (ПИВТ) Мухиддин Кабири приглашен на ежегодную конференцию в Варшаве, Юрьёля подчеркнула, что целенаправленно членов организации не приглашали на заседание.

«Участников не приглашают на мероприятие, но событие открыто для всех, кто подпадает под параметры, описанные выше», — уточняется в комментарии.

Юрьёля пояснила, что мероприятие открыто для участия лиц, которые не допускают использования насилия или участия в террористической деятельности.

«А для того, чтобы определить, участвует ли лицо или организация в террористической деятельности, необходимо, чтобы данное лицо или организация была включена в международный террористический список», — подчеркивает представитель ОБСЕ.

Она также напомнила, что Офис программ ОБСЕ в Душанбе участвует в широком спектре мероприятий по поддержке безопасности Таджикистана в различных сферах.

«Мы имеем очень прочные партнерские отношения как с правительством, так и с гражданским обществом», — отметила глава Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Туула Юрьёля.

Ежегодное совещание ОБСЕ по человеческому измерению пройдет в Варшаве с 9 по 11 сентября. В нем планируют принять участие 57 государств.

В 2016 году таджикская делегация Таджикистана покинула заседание ОБСЕ из-за участия в мероприятии активистов ПИВТ. В прошлом году Таджикистан отказался участвовать в заседании ОБСЕ по борьбе с терроризмом.

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