В Казахстане активно работают более 1,2 млн субъектов предпринимательства

CA-NEWS (KZ) - Количество зарегистрированных в Казахстане субъектов предпринимательства составляет 1 млн 576 тыс. 336 единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данный показатель увеличился на 2,5%. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

При этом, по его словам, из зарегистрированных активно работает 1 207 555 субъектов МСП. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года также наблюдается увеличение на 4,3%.

«За 2017 год субъектами МСП выпущено продукции на сумму 21,1 трлн тенге, в январе-марте 2018 года – на 4,6 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение в реальном выражении на 7,8%, а в 1 квартале 2018 – на 18,2%», - рассказал министр.

Также, по данным Т.Сулейменова, за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло увеличение обрабатывающей промышленности на 4,9%. Рост обеспечен за счет увеличения производства химической промышленности на 10,9%, бумаги и бумажной продукции — на 10,1%, продуктов питания – на 4,4%, нефтепереработки – на 4,3%. Также выросло машиностроение — на 16,0% и производство мебели — на 5,2%.

Отмечается, что драйверами роста экономки кроме отраслей промышленности стали сельское хозяйство (рост на 3,5%), транспорт (на 4,9%), торговля (на 6,1%), информация и связь (на 5,2%).