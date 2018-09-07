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  7 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Красноярские инспекторы ДПС задержали автобус с мигрантами, следовавший в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники красноярского полка ДПС остановили автобус, который перевозил 18 иностранцев, на Северном шоссе, сообщает «НКК».

Во время проверки транспортного средства оказалось, что у него неисправны рулевое управление, тормозная система и фары. Кроме того, автобус ехал на «лысой» резине. При этом он вез людей из Красноярска в Таджикистан. Водитель понесет за нарушения административную ответственность. Автобус помещен на спецстоянку, отмечается в статье.

Полицейские проверили не только техническое состояние транспортного средства, но и документы у ехавших в нем пассажиров. Пятеро из 18 иностранцев находятся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. Двоим из них назначен штраф в размере 2 000 рублей (около $30). В отношении троих решается вопрос о выдворении.

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