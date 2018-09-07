Названы города с наибольшим числом миллионеров

CA-NEWS (CA) - Гонконг возглавил список городов, где проживает больше всего миллионеров. В специальном административном районе Китая живут около 10 тысяч наиболее обеспеченных предпринимателей. Таким образом, Гонконг сместил с первого места Нью-Йорк, где прописаны около 9 тысяч миллионеров, следует из отчета компании Wealth-X.

На третьем месте расположился Токио, в столице Японии проживают почти 7 тысяч преуспевающих бизнесменов. В десятке также оказались другие американские города: Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско и Вашингтон. Столица Франции разместилась на пятой позиции (четыре тысячи человек), Лондон поставили на одно место ниже (3,8 тысячи). Замыкает топ Осака, где проживают 2,7 тысячи богачей.

В топ, составленный аналитиками Wealth-X, попали города с самым большим количеством жителей, имеющих капитал не менее $30 млн.

Численность UHNWI в минувшем году росла во всех крупнейших регионах мира, однако быстрее всего новые мультимиллионеры появлялись в странах Азии. К 2022 году общее число UHNWI в мире, по прогнозу Wealth-X, превысит 360 тыс. человек, а их общее состояние достигнет $44,3 трлн.