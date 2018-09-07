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  7 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане открывается концертный сезон казахского оркестра

CA-NEWS (KZ) - В Астане 7 сентября состоится открытие XXII концертного сезона Казахского оркестра Государственной академической филармонии. Музыкально-театрализованная постановка «Серпер» будет посвящена легендарному Курмангазы.

Как сообщает пресс-служба акимата города, домбрист и композитор Курмангазы оставил ярчайший след в истории национального музыкального искусства. Современники музыканта, видя его могучий талант, писали: «Сагырбаев – редкая музыкальная душа и, получи он европейское образование, то был бы в музыкальном мире звездой первой величины» (Н.Савичев).

Кюи Курмангазы отразили и любование красотой степного края («Сары-Арка»), и впечатления от технического прогресса («Машина»), и лирические настроения музыканта («Балбырауын», «Адай»), и размышления о произошедших исторических событиях («Кишкентай» написан после восстания Мухамбета Утемисова и Истая Тайманова) и др.

Музыкально-театрализованная постановка «Серпер» вновь раскроет перед слушателем красоту кюев мастера домбры, которые прозвучат в исполнении казахского оркестра и прославленных домбристов.

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