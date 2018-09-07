В России введут квоту для мигрантов в строительстве

CA-NEWS (CA) - Доля иностранных работников на предприятиях в сфере строительства в России впервые будет ограничена. В 2019 году она не должна будет превышать 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в пятницу, 7 сентября. Но для строительного сектора Москвы (на него приходится 12% всех строительных работ в стране) будет сделано исключение, передает РБК.

Правительство ежегодно устанавливает норматив на иностранную рабочую силу на будущий год. Проект постановления правительства о допустимой доле мигрантов в экономике в 2019 году, согласованный Минэкономразвития в августе, предполагает сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сфере строительства - основной для применения труда мигрантов.

«Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», - сказала Голикова. По данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства занято 6,3 млн человек, значительную долю из которых составляют мигранты, привела данные вице-премьер. «В этой сфере в последнее время растет число предприятий с высокой долей иностранных работников, и собственно поэтому в том числе предлагается установить снижение этой доли», - подчеркнула Голикова.

По данным Минтруда, доля предприятий в строительстве, у которых численность иностранных работников достигает 80–100% от общего штата, увеличилась с 7,7% в 2016 году до 14,5% в 2018 году.

В Москве без ограничений

Согласно проекту постановления компании должны привести численность иностранных работников в соответствие с квотами до 1 января 2019 года. В порядке исключения квота в строительстве на 2019 год не будет распространяться на Москву, Хабаровский край и Амурскую область, следует из документа. По данным Росстата, на Москву пришлось 12,1% объема работ в российском строительстве в 2017 году, на Хабаровский край - 0,7%, на Амурскую область - 1,4%.

В 2019 году по сравнению с 2018-м также предлагается снизить доли иностранных работников с 28 до 26% в таких сферах экономики, как деятельность судоходного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта, добавила Голикова.

Проект постановления правительства согласован с федеральными министерствами и в основном поддержан всеми сторонами РТК, добавила она.

Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов заявлял, что миграционная политика России может быть скорректирована, чтобы приток трудовых мигрантов после повышения пенсионного возраста не мешал пожилым россиянам искать работу. Он не исключил, что для россиян может быть обеспечена преимущественная занятость.

По данным РАНХиГС, на 1 июня 2018 года в России находились 4,2 млн трудовых мигрантов, официально въехавших в страну с целью «работы по найму». Более 96% этого показателя - выходцы из стран СНГ.

В строительной отрасли заняты 34% иностранных мигрантов, отмечалось в демографическом докладе ВШЭ в 2016 году (эти данные относились к 2014 году, а с 2015 года статистика по отраслевой занятости мигрантов перестала обрабатываться на общероссийском уровне). «Иностранцы в 4,4 раза чаще работают в строительстве, чем россияне (34 против 8%), и это еще без учета неофициальной занятости», - говорилось в докладе ВШЭ.