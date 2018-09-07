Молдова по требованию Турции депортировал в Анкару 7 преподавателей турецких лицеев, подозреваемых в связях с Гюленом

CA-NEWS (CA) - Молдавские власти 6 сентября депортировали в Анкару семерых турецких граждан, работавших в сети лицеев Orizont. Их подозревают в связях с движением Фетхуллаха Гюлена — злейшего врага президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщили газете «Коммерсантъ» собеседники в Кишиневе и Анкаре связывают депортацию с желанием молдавских властей угодить турецкому руководству.

Эрдоган собирается этой осенью посетить республику, к тому же он оплатил ремонт здания администрации молдавского президента Игоря Додона.

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии 6 сентября сообщила о выдворении с территории страны семерых иностранных граждан, «подозреваемых в связях с исламистской группировкой, ведущей незаконную деятельность во многих странах». «В ходе расследования этого дела СИБ сотрудничала со спецслужбами других государств», - отмечается в пресс-релизе, без уточнения о каких странах идет речь. За несколько часов до депортации молдавские силовики задержали сотрудников сети лицеев Orizont прямо по пути на работу.

То, что речь идет об одних и тех же людях впоследствии подтвердили журналисты молдавского портала NewsMaker, которые дежурили в аэропорту Кишинева и лично видели родственников и адвокатов преподавателей. Кроме того, в СИБ сообщили журналистам, что турецкие граждане высланы, но не уточнили, когда и как. Самих задержанных никто не видел.

Мы квалифицировали произошедшее как похищение людей», - заявила газете глава молдавского отделения правозащитной организации Amnesty International Кристина Перетятку.

Она отметила, что у всех высланных были запросы на получение политического убежище в Молдавии. «Кроме того, для ареста людей должно быть решение суда и ордер, однако, насколько нам известно, ничего этого не было», - отметила Перетятку.

Проблемы у функционирующей в Молдавии сети турецких лицеев Orizont начались после того, как в 2016 году в Турции произошла попытка военного переворота. Турецкие власти объявили, что за его организацией стояло движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — FETO. После подавления мятежа Анкара начала борьбу с сетью образовательных учреждений, связанных с FETO, и работающей во многих странах мира. На постсоветском пространстве эти учреждения есть в Кыргызстана и Молдавии. Называются они «Себат» и Orizont соответственно.

Анкара ранее неоднократно обращалась к молдавским властям с настоятельной просьбой закрыть пять лицеев сети Orizont, в которых учатся около 1,6 тыс. человек. Какое-то время Кишинев не предпринимал никаких активных действий на этом направлении. Но 31 марта этого года директор одного лицеев сети Тургай Шен был задержан, доставлен в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью, но затем отпущен.

Тот факт, сеть Orizont в Молдавии была открыта «по совету» Фетхуллаха Гюлена, «Ъ» подтвердил сотрудник одного из лицеев, учитель английского языка Хасан Барыш. Он — турецкий гражданин, имеющий в Молдавии вид на жительство. Запрос на политическое убежище, в отличие от своих депортированных коллег, он не подавал. «У Гюлена нет денег, чтобы поддерживать нас, но мы уважаем его, - заявил Барыш. - Он человек, который поддерживает мир, чтобы люди всех наций жили вместе».

Хасан Барыш рассказал о деталях задержания коллег. «Вместе с директором нашего лицея мы ехали на работу, но были остановлены сотрудниками полиции и СИБ, - сказал он. - Мы быстро заблокировали двери, но когда передавили документы, сотрудник СИБ просунул руку, открыл дверь и вытащил из машины директора». Барыша и его несовершеннолетнего сына также отвели в полицейскую машину для проверки документов, но в итоге задерживать не стали.

«90% учеников этих лицеев - христиане, поэтому разговоры о какой-то исламистской идеологии беспочвенны, - завил депутат парламента от оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии Вадим Пистринчук. - Там учатся дети многих очень высокопоставленных людей. Я знаю многих, кто отдавал туда детей потому, что там очень высокий уровень изучения физико-математических дисциплин». Пистринчук отметил, что при депортации турецких граждан были нарушены их права: «Даже если есть какие-то претензии к этим людям, их права должны были соблюдаться, в том числе право на политическое убежище».

В Кишиневе жесткие действия властей в отношении учителей турецких лицеев связывают с желанием угодить властям Турции. Дело в том, что в ближайшее время страну должен посетить Реджеп Тайип Эрдоган, который уже несколько раз переносил свой приезд в Молдавию. На турецкие деньги было отремонтировано здание президентской администрации в молдавской столице. Оно сильно пострадало в результате беспорядков, вспыхнувших в апреле 2009 года после парламентских выборов. С тех пор здание пустовало и не ремонтировалось, пока Турция не выделила на него «безвозмездную помощь». Сейчас все работы завершены, и президент страны Игорь Додон скоро намерен въехать в новый офис.

По словам Вадима Пистринчука, в политических кругах распространено мнение, что высылка граждан Турции связана с предстоящим визитом Эрдогана и той финансовой помощью, которую оказала Анкара. «Администрацию президента скоро должны открыть, и тут происходит такое. Естественно, появляются предположения, что эти события связаны», - говорит депутат Пистринчук.