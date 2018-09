«Оставьте горцев в покое»: Почему жителей гор почти невозможно завоевать? - The National Interest

CA-NEWS (CA) - Горные народы всегда славились своей способностью изгонять захватчиков. История знает много примеров, когда было крайне трудно подчинить жителей гор: война Британии с шотландцами, русских с народами Кавказа. Нет никаких сомнений, что фраза «Оставьте горцев в покое» должна стать непреложным правилом для США, говорится в статье The National Interest, перевод которой приводит ИноСМИ. В чем причина их непобедимости?

Точного научного определения горцев не существует. Но поскольку эти люди издавна обладают способностью изгонять захватчиков, они заслуживают более пристального изучения.

21 августа 2018 года генерал Джон Николсон (John Nicholson) передал командование миссией НАТО в Афганистане генерал-лейтенанту Скотту Миллеру (Scott Miller). На своей последней пресс-конференции Николсон заявил, что принятая стратегия дает результаты, и для ее полной реализации нужно просто больше времени. Это семнадцатый командующий в Афганистане, и его прощальное заявление было очень похоже на предыдущие шестнадцать. Силами НАТО в этой стране командовали самые успешные военачальники нашего времени. Так почему же Афганистан по-прежнему нестабилен?

Все знают, что у Афганистана очень длинная история борьбы с иностранными армиями. 13 января 1842 года до британского форта в Джелалабаде добрался окровавленный и изможденный военный врач Уильям Брайдон (William Brydon). Когда его спросили, где остальные войска, он сумел лишь вымолвить: «Вся армия — это я». Так британцы узнали о полном разгроме в Афганистане своей армии численностью 20 тысяч человек. Наверное, это самый известный пример уничтожения иностранной армии горными народами, но он далеко не единственный.

Начиная с кампании Александра Македонского (329-327 гг. до н.э.) по захвату Бактрии (нынешний Афганистан), история войн изобилует повествованиями о том, как крупные державы, уверенные в своей непобедимости, пытались захватить территорию горных народов, но получали мощный отпор и были вынуждены отступать.

Англичане первыми начали предпринимать серьезные усилия по подавлению Шотландии в 12-м веке. Но им понадобилось несколько столетий, прежде чем Акт о соединении в 1707 году объединил их. Но и это не смогло положить конец шотландскому сопротивлению. Шотландцы восстали в 1715 году, а потом в 1745. Они по сей день говорят о независимости. Русские воевали на Кавказе с разной степенью активности с начала 18-го века, но им до сих пор не удается подавить террористические группировки в этом регионе. Христиане-марониты Ливана более тысячи лет защищали свои горы от мусульман.

Зарубежные армии могут побеждать горные народы, но у них на это уходят десятилетия, а иногда и века. Афганцы, чеченцы, монтаньяры (на французском это слово буквально означает «горцы»), шотландцы, валлийцы, швейцарцы, друзы, марониты — все они неоднократно давали отпор чужеземцам. Шотландцев и валлийцев в конце концов включили в состав Соединенного Королевства, но чтобы покорить каждый из этих народов, понадобились столетия. Самое важное заключается в том, что у англичан были веские стратегические причины для проведения этих кампаний. Во-первых, английские короли искренне верили в то, что данные земли принадлежат им по праву. Это заставило англичан 200 с лишним лет вести войну по завоеванию Уэльса. Позже, когда Англия столкнулась с врагами с континента, она никак не могла смириться с независимостью шотландцев, которые неоднократно вступали в союз с ее континентальными противниками. Поэтому Англия была готова заплатить высокую цену, чтобы окончательно подчинить шотландцев.

Практически у каждого горного общества есть своя история сопротивления чужеземцам. Эта история формирует основу самосознания данных народов. Кроме того, для самосознания горцев очень важна многолетняя внутренняя междоусобица. Семьи и кланы ведут споры, которые длятся столетиями. Приходящие в горы чужеземцы неизбежно втягиваются в эти междоусобицы, хотя редко понимают их суть. В своей книге No Friends but the Mountains (Никаких друзей, кроме гор) Джудит Мэтлофф (Judith Matloff) подробно знакомит читателя с обществами горцев от Сьерра-Мадре и Кавказа до Гималаев и Анд. Она отмечает, что в горах живет всего 10 процентов населения нашей планеты, однако там на момент написания книги шли 23 из 27 войн. Она также выделяет кровопролитные междоусобицы, которые осложняют процесс государственного управления в горах.

У Швейцарии, которую сегодня считают одной из самых стабильных, демократических и благополучных стран мира, ушли столетия на то, чтобы разобраться в вопросах внутреннего управления. Эта страна была основана в 1291 году альянсом трех кантонов, но швейцарцы только в 1848 году согласились объединиться в рамках единого государства. До этого там было множество внутренних конфликтов. Даже сегодня 26 кантонов и 3 000 коммун (муниципалитетов) этой страны обладают значительной самостоятельностью при решении местных вопросов. А наличие 3 000 коммун в этой крошечной стране с ее современным урбанистическим обществом указывает на то, что швейцарцы сохранили характерное для горных культур стремление к местному самоуправлению. Важно также понимать, что чужакам зачастую не нравятся их решения, так как они не отражают чужие ценности. Например, женщины в Швейцарии вплоть до 1971 года не имели права голосовать на федеральных выборах. Последний кантон, предоставивший женщинам право голоса при решении местных вопросов (Аппенцелль-Аусерроден), сделал это только в 1991 году, и то по распоряжению Федерального верховного суда Швейцарии.

Нет никаких сомнений, что фраза «Оставьте горцев в покое» должна стать непреложным правилом, таким же важным, как и «Никогда не ведите сухопутную войну в Азии». Но она таким правилом не стала. Военным училищам и академиям пришло время включить это правило в свои учебные программы. Войны развязывают политики, а не военные. Но именно военные заверяют политиков в своей способности победить. Несмотря на 17 лет военной кампании в Афганистане, в которой участвуют войска США, союзников и афганская армия, ситуация в этой стране продолжает ухудшаться. Наверное, если бы творцы американской политики понимали, что вступают в войну с горными народами, они бы строили более реалистичные планы.

Но если применять непреложное правило «Оставьте горцев в покое», то возникает очевидный вопрос: кого называть горным народом? Если люди живут в горах, это далеко не всегда означает, что они горцы. Я бы назвал горным народом (горцами) тех, кто зарабатывает на жизнь в горах, а не в долинах. Например, Корея и Япония горные страны, но люди там также выращивают рис. А это значит, что большинство людей в этих странах зарабатывают на жизнь в долинах, а не в горах. В отличие от них, горцы зарабатывают на жизнь, занимаясь скотоводством, полукочевым сельским хозяйством и контрабандой, добывая полезные ископаемые, заготавливая дрова и проводя другие работы, характерные для горной местности, но не для долин, расположенных между хребтами. Наверное, самое важное заключается в том, что такая деятельность не требует от них защиты той или иной территории.

Тем не менее, факт остается фактом: четкого и научного определения горцев не существует. Но если вспомнить слова члена Верховного суда Поттера Стюарта (Potter Stewart), вы их узнаете, когда увидите. И еще лучше вы узнаете их в том случае, если решите с ними воевать.

Следующий логичный вопрос заключается в том, почему горцев так трудно завоевать. Естественно, труднодоступная местность на руку обороняющемуся, особенно если обороняющийся решил вести партизанскую войну. Оккупант может с боями занять территорию, но чаще всего он не в состоянии отыскать и уничтожить партизан. Труднопроходимая пересеченная местность с пещерами, лесами, оврагами и обрывами, соединенная тропами, которые известны только местному населению, позволяет партизанам прятаться и относительно свободно перемещаться даже в тех случаях, когда противник обладает полным превосходством в воздухе. Горы дают местным бесчисленное множество укрытий.

Интервенту еще труднее из-за того, что количество путей снабжения всегда ограничено, и зачастую на них имеются многочисленные узкие места, дающие партизанам отличную возможность для устройства засад. Чтобы держать войска в горном районе, оккупант должен обеспечивать безопасность на длинных и весьма уязвимых для нападения коммуникациях. Он не может уступить партизанам такое тактическое преимущество как высоты, но у него редко имеется достаточное количество живой силы, чтобы контролировать все высоты вдоль путей снабжения. В Ютубе размещены сотни материалов, показывающих, как американцы с союзниками обстреливают горы Афганистана, надеясь нейтрализовать невидимых партизан. Захватчик обычно ведет огонь вслепую, потому что не может обнаружить партизан, даже обладая самой современной в мире техникой. Небольшой отряд партизан, ведущий снайперский огонь по блокпостам, и устраивающий засады на путях подвоза, может сковать сотни военнослужащих противника.

Ведя борьбу с захватчиками, горцы умело используют местность, сводя на нет численное и огневое превосходство противника. А благодаря своему упорству и стойкости они изматывают его. Когда русские вместе со своими чеченскими марионетками начали давить на чеченских повстанцев, те в середине 1990-х годов ушли в горы и продолжили борьбу. Пакистанские террористические группировки последние 20 лет базируются в провинции Хайбер-Пахтунхва, продолжая боевые действия в Афганистане и Пакистане. Курдская рабочая партия использует свои горные базы к юго-востоку и востоку от Турции и воюет с турками более 30 лет. А довольно немногочисленные христианские общины Ливана и Сирии более тысячи лет защищают свои горные села от живущего внизу мусульманского населения.

Военные кампании против горцев часто превращаются в войны на изнурение. В Афганистане Советы девять раз «успешно» захватывали Панджшерское ущелье. Всякий раз они наносили огромный урон его афганским защитникам, их семьям и собственности. И каждый раз Советы уходили, оставляя ущелье афганским моджахедам. Советские и афганские правительственные войска так и не сумели подавить сопротивление и не могли держать свои части и подразделения на этой труднопроходимой местности. Панджшер — это труднодоступный узкий и длинный коридор, окруженный высокими горами. Короче говоря, это горная цитадель. Если не депортировать стремительными темпами население горного региона, что сделал Сталин на Кавказе в 1944 году, иностранной державе понадобится очень долгая кампания по интегрированию горных народов в свое общество. В таких обстоятельствах политической воли часто не хватало, и захватчики отступали, довольствуясь чередой карательных рейдов для сдерживания и наказания горцев.

Даже если захватчик возьмет горный регион под свой контроль, ему будет чрезвычайно трудно его удержать. В отличие от большинства равнинных обществ, горные общества живут разрозненно и уединенно, а это ведет к социальной раздробленности. Долины рек и равнины являются природными путями сообщения, которые имеют тенденцию объединять общества, зачастую посредством захвата. А горные хребты разделяют общины. В самой труднодоступной местности, чтобы добраться от одного соседнего села до другого, находящихся по прямой в десятке километров друг от друга, порой уходит несколько дней. А зимой люди иногда вообще не могут попасть друг к другу. Не менее важно и другое. Горные общества редко создают избыточный продукт, необходимый для содержания бюрократического аппарата власти, а поэтому центральная власть им зачастую не по средствам или просто не нужна, так как защищать эти несуществующие излишки нет необходимости. В отличие от горцев, равнинные общества издавна создают избыточный продукт, нуждаются в государстве и власти для его защиты и формируют в этих целях многоуровневые общественные структуры. Наличие излишков и трудности с защитой равнинной местности давали сильным людям стимулы и ресурсы для объединения таких равнинных районов. Если равнинные общества в большинстве своем становились едиными политическими образованиями, то горные общества обычно остаются раздробленными. Захватчику приходится иметь дело с каждым небольшим политическим образованием в отдельности (семья, клан, племя и т.д.), а также втягиваться в многолетние конфликты между ними, если он хочет установить свой контроль над горным населением.

Но рельеф лишь отчасти объясняет трудности с «умиротворением» горцев. Это далеко не самый важный элемент. Гораздо более существенные проблемы создает культура. Горцы обычно привержены своим кланам, сосредоточены на самих себе, враждебно относятся к чужакам и отличаются несговорчивостью и стойкостью. Постоянная междоусобная вражда между кланами и семьями приводит к тому, что горцы непрерывно совершенствуют свои боевые навыки и умения, а также закаляют характер и волю. С 1991 по 2012 год в ходе междоусобиц погибло более 10 000 албанцев. Это примерно 20 процентов мужского населения горных районов Албании. Дэвид Эдвард (David B. Edward) в своей книге Heroes of the Age: Moral Fault Lines on the Afghan Frontier (Герои эпохи. Нравственные линии разлома на афганских передовых рубежах) подчеркивает роль конфликта между родственниками (двоюродными братьями) в афганском обществе. Эдвард рассказывает о том, как эти двоюродные братья соперничают между собой за право возглавить свое поколение в семье. Зачастую это соперничество приобретает жестокие формы. «На пушту слово, означающее двоюродного брата по отцовской линии, имеет и другое значение — „враг"», — пишет он.

Междоусобная вражда между семьями, кланами и родами является неотъемлемой частью многих горных культур. В США междоусобица между горными семьями превратилась в легенду в Западной Виргинии, Кентукки, Теннеси, Алабаме и Арканзасе. В Ираке Демократическая партия Курдистана реально пригласила армию Саддама Хусейна в Курдистан, чтобы та помогла ей изгнать из Киркука своих соперников, представителей Патриотического союза Курдистана. Это было в 1996 году, когда Соединенные Штаты после войны 1991 года с Ираком обеспечивали безопасность в Курдистане. С тех пор Демократическая партия Курдистана одновременно сдерживает Курдскую рабочую партию, которая борется за создание государства курдов на юго-востоке Турции, и выступает в союзе с ней в рамках борьбы против «Исламского государства» (запрещено в России — прим. перев.) Разделенные труднопроходимой местностью горцы часто воюют друг с другом — но лишь до тех пор, пока не появятся чужеземцы. В этом случае они заключают непрочный союз и во взаимодействии изгоняют захватчиков, чтобы затем вернуться к своим домашним конфликтам.

И захватчики часто покидали их территории. История указывает на то, что оставались они только тогда, когда на завоеванной территории имелись ценные стратегические ресурсы, за которые стоило бороться и сохранять контроль над покоренным населением. Например, Англия удерживала под своей властью Шотландию, несмотря на большие затраты, потому что контроль над этой территорией обеспечивал ей защиту с тыла во время войн с континентальными врагами. Если захваченный район не обладал экономической либо стратегической ценностью, государство-завоеватель делало вывод, что исходящую из гор угрозу дешевле заблокировать, чем пытаться изменить горное общество посредством оккупации. Те узкие проходы, которые удерживают чужеземцев, также мешают горцам спуститься со своих горных склонов.

Самое важное заключается в том, что горцы по всей видимости не желают быть частью соседствующих с ними равнинных обществ. Они наблюдают за жителями равнин десятилетиями, если не веками. Если бы они хотели интегрироваться в низинное общество, им буквально было бы достаточно спуститься с гор. Некоторые так и делают. Однако большинство по самым разным причинам предпочитает жить наверху.

Политические последствия

Этот краткий анализ особенностей горных народов имеет определенное значение для американской политики. У США отвратительные результаты в деятельности по изменению горных обществ, и тем не менее, в настоящее время они прямо или опосредованно участвуют в трех конфликтах с горными народами: с восточными пуштунами, с курдами и с йеменскими хуситами. Уже слишком поздно, и США прочно увязли в этих конфликтах. Но история должна охладить пыл американской администрации, думающей о том, как разрешить эти конфликты, и заставить ее реалистично оценивать свои шансы. Пожалуй, важнее всего понять и признать реалии горных культур. Наверное, главная общая реалия состоит в том, что горцы хотят самостоятельно принимать решения. Они согласятся на правление местных властей, состоящих из избранных ими людей, но не захотят подчиняться тем, кто назначен со стороны. Горные народы многократно демонстрировали свое нежелание жить под властью чужеземцев, а зачастую даже иметь общее государство и правительство с жителями равнин. Они доказывают это своим многовековым активным и пассивным сопротивлением ассимиляции. Интеграция горцев в состав государства возможна, но на это уйдут столетия.

Таким образом, в отношениях с горными народами по-прежнему действует главное правило — «Оставьте горцев в покое». Если государство решит, что стратегическая необходимость требует войны с ними, оно не должно пытаться навязывать им централизованную власть, и ему ни в коем случае не следует назначать к ним иностранных администраторов и руководителей. Горцы на протяжении всей истории придерживались норм местного самоуправления. А крупные государства там обычно возникали только спустя столетия, причем зачастую это были кровавые столетия.

Поскольку Соединенные Штаты пытаются урегулировать конфликты в Афганистане, Ираке и Йемене, им крайне важно помнить о том, что недопустимо пытаться внести фундаментальные изменения в их общества. Вместо попыток «исправить» общества, которые, по мнению американцев, не в порядке, хотя сами так не считают, США должны сосредоточиться на своих стратегических целях. В каждой из этих кампаний целью для Америки является не допустить возникновения безопасных убежищ для международных террористов. В прошлом Вашингтон пытался переделывать общества для устранения тех стимулов, которые побуждают некоторых людей становиться террористами. Вместо этого Соединенные Штаты должны разрешить горцам самоуправление. Если они будут и дальше создавать угрозы безопасности США, то Вашингтону следует сдерживать немногочисленных террористов вместо того, чтобы переделывать целые общества.

Соединенные Штаты и прочие западные страны в целом добиваются больших успехов в отношениях с равнинными обществами. Америке пока далеко до достижения стабильности в Ираке и Сирии, но она добилась гораздо больших успехов в их пустынной местности, нежели в горах Афганистана.

А что касается будущего, то иностранцы неизменно должны придерживаться принципа «Оставьте горцев в покое». К сожалению, могут возникать ситуации, как это было после 11 сентября, когда стране приходится действовать. В таких обстоятельствах крайне важно помнить историю. Национальное строительство, даже когда им занимаются люди из горных обществ, это трудный, многолетний и даже многовековой процесс. Чаще всего он не в состоянии существенно изменить горное общество. Соединенные Штаты должны признать, что карательные рейды с последующими кампаниями по подавлению террористов (зачистки) более эффективны и экономичны.