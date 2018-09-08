Глава Tesla Илон Маск покурил марихуану в прямом эфире. Акции компании рухнули на 10%

CA-NEWS (CA) - Глава Tesla Илон Маск в пятницу в очередной раз стал объектом обсуждений в твиттере, покурив марихуану в прямом эфире показанного в интернете шоу с комиком Джо Роганом, сообщает Reuters.

В ходе 2,5-часового шоу в четверг Маск обсудил целый ряд тем - от искусственного интеллекта и его влияния на человечество до оружия и соцсетей.

Попробовав то, что Роган назвал смесью табака и марихуаны, курение которой является легальным в Калифорнии, Маск сказал, что «почти никогда» не курит.

«Я не курю марихуану регулярно. Честно говоря, я не замечаю никакого эффекта... Я не считаю, что это хорошо отражается на производительности», - сказал Маск.

Представители Tesla не были доступны для комментариев.

Маск удивил инвесторов в августе, написав в твиттере, что нашел средства для делистинга своей компании. Затем он отказался от плана, сказав, что ей лучше оставаться публичной.

На этой неделе информационный ресурс BuzzFeed News сообщил, что Маск вновь обрушился с критикой на британского спелеолога Вернона Ансворта, участвовавшего в спасательной операции по вызволению школьников из пещеры в Таиланде, назвав его «насильником детей».

Представители Tesla и Маск не комментировали сообщение Buzzfeed.

Маск извинился перед Ансвортом в июле за аналогичные оскорбления.

Поведение миллиардера вызвало обеспокоенность по поводу его способности руководить компанией, и несколько аналитиков призвали Tesla найти ему сильного заместителя.

Шоу с участием Маска вызвало бурную реакцию его подписчиков в твиттере. Несколько человек задались вопросом, не противоречит ли курение марихуаны политике компании, в то время как другие шутили, что изначально предложенная главой Tesla цена за акцию компании - $420 - соответствует числу, которое стало кодовым названием для обозначения популярного времени курения марихуаны.

В первые минуты работы биржи NASDAQ цена акций компании Tesla рухнула более чем на 10%, следует из данных сервиса Investing.com. Предыдущая торговая сессия закрылась на уровне $280,95 за акцию. На открытии торгов 7 сентября одна акция Tesla стоила $260,32. На минимуме падение составило более 10%, акции подешевели на $28, а наименьшая зафиксированная котировка была равна $252,39.

Позже акции отыграли, они торговались по $261,64 за штуку (минус 6,8%).

Акции Tesla упали примерно на 18% с 7 августа, когда Маск написал в твиттере, что планирует сделать компанию непубличной.