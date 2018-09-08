Эрдоган призвал Россию и Иран не превращать сирийский Идлиб в «кровавое озеро»

CA-NEWS (CA) - Сирийскую провинцию Идлиб нельзя отдавать «на милость» президенту Сирии Башару Асаду, Анкара не хочет, чтобы эта провинция превратилась в «кровавое озеро», заявил в ходе трехсторонних переговоров в Тегеране президент Турции Реджеп Эрдоган.

Трансляция саммита, в котором кроме Эрдогана принимают участие президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани, шла на видеосервисе YouTube, передает РБК.

«Мы хотим, чтобы Идлиб не превратился в кровавое озеро, и в качестве ваших друзей хотим, чтобы вы также поддержали эти усилия», - сказал Эрдоган. ​«Мы не должны отдать этот регион на милость режиму Асада», - продолжил он. Эрдоган заверил также, что «любое нападение на Идлиб приведет к катастрофе, убийствам и большой человеческой трагедии».

Ранее Эрдоган уже предупреждал, что в Идлибе находятся около 3,5 млн человек, и «если ракеты полетят в этот район, произойдет серьезное кровопролитие». Он добавил, что крупномасштабное наступление в этом районе приведет к новой волне прибывающих в Турцию беженцев.