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  8 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия и Узбекистан совместно построят АЭС в республике

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министры России Дмитрий Медведев и Узбекистана Абдулла Арипов подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в РУз атомной электростанции по российскому проекту, сообщает ТАСС.

Церемония подписания прошла в Доме приемов правительства РФ на Воздвиженке по итогам заседания под руководством Медведева и Арипова межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Узбекистана.

Соглашением предусматривается сотрудничество по проектированию и строительству на территории Узбекистана, а также вводу в эксплуатацию и эксплуатации атомной электростанции в составе двух энергоблоков на основе водо- водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт.

Россия и Узбекистан 29 декабря 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ предполагает совместную работу по ряду направлений, в том числе по строительству АЭС в республике и в разработке урановых месторождений. Глава Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочего визита в Ташкент в конце декабря 2017 года сообщал, что РФ предложила Узбекистану построить на его территории двухблочную атомную электростанцию с блоками типа ВВЭР-1200.

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