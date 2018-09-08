ВИК: Президент казахстанской федерации кокпара заявил, что никакого специального проигрыша не было

CA-NEWS (KZ) - Президент казахстанской федерации кокпара Ерлен Оспанов сказал Sputnik Казахстан, что никакого специального проигрыша не было.

«Это все слухи, неправда. Казахстанские кокпаристы играли хорошо, даже не сказать, что проиграли. Счет был 5:4. В прямом эфире было видно, как наши старались. В составе нашей сборной - молодежь. Мы хотим, чтобы участие в таких крупных турнирах помогало им развиваться. Это игра, впереди еще много состязаний. Думаю, мы еще покажем себя», - сказал Оспанов.

Он добавил, что о поступке бывшего наставника команды Кыргызстана по кокпару Таласа Бегалиева, который заявил, что казахстанцы побоялись встретиться в финале с сильными игроками федерация Казахстана рассказала органам внутренних дел КР.

Со слов Оспанова, экс-тренер пытался разжечь межнациональную рознь. «Когда команда Казахстана села в автобус, он говорил обидные слова, что у ребят нет гордости», - пояснил Оспанов.

Президент федерации добавил, что спорт должен объединять, а не настраивать страны друг против друга.

Напомним, в полуфинале сборная Казахстана проиграла Узбекистану с разницей в один балл.

Сборная Казахстана по кокпару оказалась в центре внимания с самого начала Игр кочевников. На стартовом этапе спортсмены не вышли на поле, выразив протест организаторам. Одни говорили, что казахстанцам не выдали лошадей, другие – о разногласиях из-за правил игры.