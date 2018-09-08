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  8 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев в Темиртау спел «Песню о тревожной молодости»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев спел в реконструированном городском парке культуры и отдыха в Темиртау «Песню о тревожной молодости», сообщает пресс-служба Акорды в Instagram.

Местные артисты подготовили театрализованное представление об истории города в 50-60-е годы. Назарбаев поддержал молодых исполнителей, и вместе с ними спел советскую песню, написанную композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Львом Ошаниным для кинофильма «По ту сторону».

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A post shared by AkordaPress (@akordapress) onSep 7, 2018 at 2:13am PDT

Кроме того, Нурсултан Назарбаев встретился и побеседовал со своими соратниками и бывшими коллегами по металлургическому комбинату.

Нурсултан Назарбаев также встретился с металлургами Карагандинской области и рассказал о своих снах.

«Мы все вместе металлурги и в одной партии состоим. Мы служим стране и народу. Я постоянно во сне даже вижу, что стою у горна доменной печи. Даже в последнее время снится. Вот так оно вошло в кровь и плоть, как говорится. Это тяжелая работа, не совсем чистый воздух здесь. Но всегда любим мы эту работу, правильно?», - рассказал президент на видео, опубликованном в Instagram.

«Я считал, что посвятил себя черной металлургии, и не видел себе никакой другой работы. Не думал я президентом стать. Ну, так получилось. Жизнь вынесла», - отметил Назарбаев.

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A post shared by AkordaPress (@akordapress) onSep 7, 2018 at 6:11am PDT

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