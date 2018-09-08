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  8 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистанцы выиграли 5 медалей на III Всемирных играх кочевников

CA-NEWS (TJ) - Таджикские спортсмены завоевали 5 медалей на III Всемирных играх кочевников (ВИК) в Кыргызстане, сообщается на официальном сайте ВИК.

Спортсмены из Таджикистана завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали за пять дней игр. В результате Таджикистан занимает 12 место по итогам медального зачета на сегодня.

По итогам медального зачета на сегодня республика занимает 12-е место.

В общем медальном зачёте первое место занимает сборная Кыргызстана с 78 медалями, Россия на втором месте с 43 медалями и Казахстан на третьем месте с 49 медалями.

III Всемирные Игры Кочевников начались 2 сентября в Иссык-Кульской области Кыргызстана и продолжатся до 8 сентября.

Президенты Кыргызстана и Турции уже договорились о передаче эстафеты проведения Всемирных игр кочевников в 2020 году Турецкой Республике.

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