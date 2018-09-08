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  8 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Казахстана проверит информацию о задержании пьяного дипломата за рулем авто в Литве

CA-NEWS (KZ) - Министерство иностранных дел РК проверяет информацию о задержании казахстанца в Вильнюсе за езду в нетрезвом состоянии на автомобиле посольства, передает Tengrinews.kz.

По данным литовского издания «Обзор», 32-летний сотрудник административно-технического персонала был задержан поздно ночью в четверг. Мужчина находился за рулем автомобиля Toyota Avensis в нетрезвом состоянии, у него установлена степень опьянения в 1,4 промилле. Полицию о нетрезвом водителе предположительно предупредила сотрудница АЗС.

Также, гражданин Казахстана ехал на принадлежащем посольству автомобиле. Как отмечает издание, в случае вождения в нетрезвом состоянии (когда степень опьянения превышает 0,4 промилле, но не достигает 1,5 промилле) предусматривается штраф в размере от 300 до 450 евро. Если степень опьянения превышает 1,5 промилле, то такому водителю в Литве грозит уголовная ответственность.

В пресс-службе МИД Казахстана сообщили, что выясняют подробности. «Уполномоченный по этике МИД занимается этим вопросом. В случае подтверждения этого вопиющего факта работник будет отозван из длительной загранкомандировки», - прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве.

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