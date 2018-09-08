В Узбекистане создадут реестр запрещенных информационных ресурсов

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане создадут специальный реестр информационных ресурсов с запрещенным содержанием, доступ пользователей к ним будет закрыт. Это предусмотрено постановлением кабинета министров о мерах по дальнейшему совершенствованию информационной безопасности в интернете, сообщает «Uz24.uz».

Центр мониторинга в сфере массовых коммуникаций определит ресурсы с запрещенным содержанием на основе жалоб физических и юридических лиц и подготовит заключение.

Затем эти ресурсы будут включены в реестр, после чего Мининфоком ограничит к ним доступ пользователей.

По законодательству Узбекистана, к информации, запрещенной к распространению на сайтах и блогах, относятся:

- призывы насильственного изменения конституционного строя и территориальной целостности Узбекистана;

- распространение идей войны, насилия и терроризма, а также религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

- раскрытие сведений, являющихся государственной тайной или охраняемых законом;

- распространение информации, побуждающей к национальной, этнической или религиозной вражде, наносящих ущерб чести и достоинству или деловой репутации граждан, вмешательство в их личную жизнь;

- пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- распространение порнографии.

Владелец сайта или страницы сайта, в том числе блогер, должен проверить достоверность размещаемой информации, если размещенный материал окажется недостоверным — удалить его.