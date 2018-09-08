Китайский миллиардер Джек Ма решил уйти на пенсию с поста главы Alibaba в 54 года

CA-NEWS (CA) - Основатель китайского интернет-ретейлера Alibaba Джек Ма решил уйти из компании 10 сентября. Об этом он сообщил газете The New York Times.

В понедельник миллиардеру исполнится 54 года. Также в этот день, 10 сентября в Китае будет отмечаться День учителя. До основания Alibaba Джек Ма был учителем английского языка.

По словам Ма, он решил уйти на пенсию из-за того, что в Китае испортилась деловая среда, а Пекин и государственные предприятия стали чаще вмешиваются в работу частных компаний. Издание отмечает, что при президенте Си Цзиньпине интернет-индустрия Китая выросла, что побудило правительство ужесточить надзор. Кроме того, китайская экономика столкнулась с торговой войной с США и замедлением роста, говорится в статье.

При этом NYT отмечает, что Ма останется в совете директоров Alibaba и будет наставлять руководство компании. В интервью изданию Джек Ма назвал свой уход на пенсию «началом новой эры».

Состояние Джека Ма Forbes оценивает в $36,6 млрд. В 1999 году он основал компанию Alibaba, ставшую одним из крупнейших ритейлеров мира.

Накануне в интервью Bloomberg TV миллиардер рассказал, что после ухода из компании планирует уделять больше времени филантропии. По его словам, он намерен создать фонд, который будет заниматься финансированием образовательных проектов. Джек Ма заявлял, что намерен пойти по стопам Билла Гейтса.