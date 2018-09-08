Обнародовано завещание Гульнары Каримовой, в котором говорится, что её единственными наследниками являются дети — Ислам и Иман

CA-NEWS (UZ) - В ходе процесса, начавшегося 4 сентября в суде Стокгольма, шведский прокурор Гуннар Стетлер предоставил факты, подтверждающие то, что истинной владелицей оффшорных компаний и принадлежащих им акций, а также других денежных средств, оформленных на имена приближенных Гульнары Каримовой: Гаяне Авакян и Рустама Мадумарова, на самом деле является сама Каримова.

В суде в Стокгольме, который продлится до 14 декабря этого года, три бывших руководителя телекоммуникационного гиганта Telia (бывшая TeliaSonera) обвиняются в даче взяток старшей дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой в размере около $400 млн.

Копии документов, обнародованных в ходе судебного процесса для поддержания обвинительного заключения, были предоставлены редакции радио «Озодлик» судом Стокгольма и прокурором Гуннаром Стетлером.

Среди этих документов имеются «последняя воля и завещания» Гульнары Каримовой и ряда других приближенных ей лиц.

На банковские счета различных компаний в оффшорных зонах, зарегистрированных на имена приближенных Каримовой, по данным надзорных органов Швейцарии, Голландии, США и Швеции, были положены сотни миллионов долларов, приобретена дорогая недвижимость в нескольких городах мира.

Согласно документам, обнародованным в суде Стокгольма, Гульнара Каримова заранее приняла меры, чтобы ее богатства, оформленные на Гаяне Авакян, Рустама Мадумарова и Марину Клюеву, не перешли в руки этих лиц.

Документы, представленные шведскому суду, были оформлены в 2004 году и хранились в специальных ячейках, конфискованных после того, как прокуратура Швейцарии заморозила банковские счета Гульнары Каримовой.

В ходе судебного процесса шведский прокурор Гуннар Стетлер продемонстрировал четыре документа. Это завещания, записаны на бывшего гражданского мужа Каримовой Рустама Мадумарова, ее помощницы Гаяне Авакян и Марины Клюевой, на имя которой были открыты несколько банковских счетов, оффшорных компаний и недвижимости.

Документы составлены на английском языке и оформлены за пределами Узбекистана. Тексты документов одинаковые, за исключением имен лиц и касающихся их данных.

Тексты документов, подписанных Авакян, Мадумаровым и Клюевой, начинаются с отказа от предыдущего завещания на имущество. В них подчеркивается, что данное завещание является единственным и последним.

В своих завещаниях Авакян, Мадумаров и Клюева пишут, что единственной и последней владелицей оформленных на них компаний Takilant, Swisdorn и Marvelgate является Гульнара Каримова и что после себя они завещают эти компании и принадлежащие им имущества старшей дочери Каримова.

Шведский прокурор приложил эти завещания к своему обвинению, чтобы доказать в суде, что истинными владельцами Takilant и Swisdorn Limited – «партнеров», подписавших соглашения с телекоммуникационными компаниями TeliaSonera и VimpelCom, являются не Авакян и Мадумаров, как это указано в официальной регистрации.

Как сказал изданию прокурор Гуннар Стетлер, в конфискованных швейцарской прокуратурой банковских ячейках хранилось еще много подобных документов.

Вместе с этими документами в специальных банковских ячейках Гульнара Каримова хранила также свое «последнее и единственное законное завещание», в котором говорится, что последними и истинными владельцами всех ее богатств являются двое детей – 26-летний сын Ислам и 20-летняя дочь Иман.

В настоящее время «Озодлик» пытается изучить то, какую законную силу в нынешней ситуации имеет данное завещание Гульнары Каримовой, которую в Узбекистане приговорили к пяти годам ограничения свободы за хищения и вымогательство, а в Европе обвиняют в получении многомиллионных взяток от западных телекоммуникационных компаний.