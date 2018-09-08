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  9 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекская авиакомпания названа одной из самых пунктуальных в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана определил самые пунктуальные авиакомпании, совершающие рейсы в Казахстане.

За первое полугодие 2018 года среди иностранных авиакомпаний, на регулярной основе выполняющих рейсы в аэропорты Алматы и Астаны, самые высокие показатели регулярности полетов наблюдаются у «Узбекистан хаво йоллари» (Узбекистан) – 94% (266 рейсов). «Wizz Air» (Венгрия) 98% рейсов выполнил без задержек (всего 52 рейса было выполнено за указанный период). «LOT Polish Airlines» (Польша) – 97% (86 рейсов).

За первое полугодие среди казахстанских авиакомпаний на первом месте оказались авиакомпания «Жезказган-эйр» и «Жетысу», регулярно выполнившие 100% рейсов - 51 и 11 соответственно. Далее следует компания «Бек Эйр», выполнившая 5 150 рейсов за полгода с регулярностью в 97,8%.

Также самые высокие показатели регулярности полетов у компаний «Южное небо» - 94,3% при 548 рейсах, «Эйр Астана» - 86,16% при 21 657 рейсах, SCAT — 79,9% при 10 446 рейсах и Qazaq Air — 78% при 2 544 рейсах.

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