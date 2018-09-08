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  9 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер Украины предупредил об угрозе дефолта в случае отказа от требований МВФ

CA-NEWS (CA) - Если Украина не выполнит требования МВФ, включающие в том числе и повышение расценок на газ для населения, то страна окажется «на грани дефолта», сообщил премьер Украины Владимир Гройсман. Об этом он рассказал в ходе выступления на телеканале «Интер», отрывки из выступления опубликованы на странице премьера в Twitter.

Гройсман признал, что Украина, бравшая кредиты у МВФ, оказалась «заброшена в долговую яму». «Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», - сообщил он.

«Я первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, а антикризисный. Я сделаю всё, чтобы защитить людей, снизить инфляцию», - заявил Гройсман.

Премьер Украины также добавил, что в стране находится миссия МВФ. О результатах этих переговоров станет известно через две недели.

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