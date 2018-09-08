В Ашхабаде начала работу выставка, посвященная развитию энергетики

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде начала работу международная выставка и конференция «Основные направления развития энергетической промышленности Туркменистана», сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Организаторами форума выступили Министерство энергетики и Торгово-промышленная палата Туркменистана.

В церемонии открытия выставки приняли участие руководители Меджлиса, члены Правительства, представители министерств и ведомств, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий, международных организаций, общественных организаций, многочисленные зарубежные гости, представители зарубежных и отечественных средств массовой информации.

Многоплановая экспозиция была развёрнута в выставочном зале торгово-промышленной палаты. В числе участников смотра – 160 представителей мировых электроэнергетических компаний, отечественных отраслевых структур и частного бизнеса.

В конференц-зале торгово-промышленной платы состоялась Международная конференция «Основные направления развития энергетической промышленности Туркменистана», в которой приняли участие представители министерств и ведомств, специалисты научно-исследовательских институтов страны, руководители иностранных компаний, эксперты и аналитики, менеджеры из многих государств.

Международная отраслевая выставка в Ашхабаде продлится до 8 сентября.

Также 8 сентября 2018 года, в честь Дня работников энергетической промышленности Туркменистана, планируется торжественное открытие электростанции мощностью 1574 МВт, возведенной на территории Марыйской государственной электрической станции