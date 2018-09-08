Адвокаты нью-йоркского террориста Сайфулло Саипова просят суд не приговаривать его к смертной казни

CA-NEWS (UZ) - Адвокаты уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в совершении теракта и убийстве восьми человек в Нью-Йорке, просят судью лишить прокуратуру города возможности добиваться смертной казни для их подзащитного, сообщает радио «Озоди».

Адвокаты Сайфулло Саипова заявили, что президент США Дональд Трамп своими высказываниями давит на следствие.

Как говорится в аргументации, поданной защитой в четверг в суд в Манхэттене, глава минюста США Джефф Сешнс, который должен принять решение, требовать ли официально для подсудимого высшей меры наказания, не может быть объективен в данном вопросе.

«Так как ранее Трамп призвал казнить Саипова и поэтому оказывает на Сешнса давление, заставляя принять решение, руководствуясь исключительно «неприкрытыми политическими соображениями», - говорится в аргументации адвокатов Саипова.

Напомним, 21 ноября 2017 года Сайфулло Саипову были предъявлены обвинения в связи с наездом на людей в Нью-Йорке. Обвинительное заключение из 22 пунктов, включая убийство и поддержку экстремистской группировки «Исламское государство», было утверждено Федеральным жюри присяжных США.

После теракта в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп потребовал приговорить Сайфулло Саипова к смертной казни. Позже Трамп написал несколько аналогиных твитов с призывом казнить уроженца Узбекистана.

Адвокаты Саипова считают, что данные призывы Дональда Трампа будут препятствовать прокурору быть объективным в данном вопросе.

Ни окружной прокурор Джеффри Берман, который ведет дело Саипова в Федеральном суде Манхэттена, ни Минюст США пока не прокомментировали заявление адвокатов уроженца Узбекистана.

Свое мнение по поводу требования смертной казни или отказа от него должен высказать исполняющий обязанности прокурора Манхеттена Джеффри Берман, но окончательное решение примет генеральный прокурор США Джефф Сешнс

Сайфулло Саипов 31 октября 2017 года совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, в результате чего погибли восемь и ранены 12 человек. Саипов переехал в США в 2010 году, выиграв грин-карту. В этой стране проживают его жена и трое детей.

Сайфулло Саипова обвиняют в убийстве восьми человек, а также покушении на убийство еще 12 прохожих. В обвинительном заключении также говорится о пособничестве ИГ. Эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за нападение.