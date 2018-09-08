В мечетях таджикского города Вахдат продают билеты на концерт

CA-NEWS (TJ) - В соборных мечетях таджикского города Вахдат уже несколько дней после молитвы продают билеты на концерт. Об этом радио «Озоди» сообщили в городском отделе культуры.

Ходжи Пирмухаммад, имам-хатиб пятничной мечети махаллы Навобод города Вахдата, подтвердил, что священнослужители и прихожане купили билеты на совместный концерт мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана, который состоится 11 сентября на городском стадионе. «Мы продали прихожанам более 50 билетов на концерт. До сих пор люди после намаза спрашивают - нет ли лишнего билетика», - говорит он.

Имам мечети несказанно рад, что отношения между Таджикистаном и Узбекистаном улучшились. «Мы всецело одобряем политику правительства в этом направлении», - отметил священнослужитель.

Однако, идея продажи билетов в стенах мечети не всем имамам пришлась по душе. Один из имамов на условиях анонимности сказал, что он категорически отказался продавать в мечети билеты на концерт. По его словам, местные власти распределили билеты на концерт по всем мечетям города. «Я заявил, что это недопустимо в Божьем храме. Мечеть – не только место для молитвы, но и пространство, в котором собираются верующие, где обсуждаются самые разные вопросы. А продажа билетов на концерт в стенах мечети – это кощунство», - говорит он.

Однако, я не против посещения концерта нашими прихожанами, добавил собеседник.

Концерт «Вечер дружбы» с участием Севинч Муминовой, Нигины Амонкуловой, Джонибек Муродовой и других мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана в городе Вахдате намечен на 11 сентября. Эркамо Мирзоева, заведующая отделом культуры хукумата города Вахдата, сказала в беседе с Радио Озоди, что сейчас продажа билетов на концерт в разгаре и только священнослужители приобрели более 100 билетов.

Летом имамов соборных мечетей Таджикистана обязали посетить музеи страны. Еще раньше имамы соборных мечетей в добровольно-принудительном порядке посетили театр.

С 2014 года имам-хатибы соборных (пятничных) мечетей Таджикистана наряду с госслужащими получают заработную плату из госбюджета. К примеру, официальная зарплата председателя Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррама Абдукодирзода составляет 2 тысячи сомони (более $200), имам-хатибы соборных мечетей получают по 1,5 тысячи сомони (более $150), а имамы пятничных мечетей — по 800 сомони (более $80). Другим представителям духовенства и иных конфессий зарплата не полагается.