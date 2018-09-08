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  9 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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260 млн детей и подростков лишены возможности получить образование, - ЮНЕСКО

CA-NEWS (CA) - Грамотность - первый шаг на пути к свободе, к преодолению социальных и экономических барьеров. Об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле по случаю Международного дня грамотности, который отмечается 8 сентября.

«Научившись читать, мы обретаем свободу на всю оставшуюся жизнь», – писал в середине XIX века чернокожий американский писатель Фредерик Дуглас, получивший свободу раб и выдающийся борец за отмену рабства. Этот призыв к освобождению посредством чтения и, в более широком смысле, посредством освоения важнейших навыков грамотности, обращен к каждому из нас», - сказала генеральный директор ЮНЕСКО.

Она подчеркнула, что грамотность - непременное условие развития каждого человека в отдельности и общества в целом, является важным орудием борьбы с нищетой и неравенством, она способствует благополучию и помогает в решении проблем в области здравоохранения и обеспечения полноценного питания. Но, несмотря на это, человечество по-прежнему далеко от воплощения в жизнь идеи о мире, в котором каждый человек обладает базовыми знаниями и навыками.

Сегодня возможности получить базовое образование лишены более 260 миллионов детей и подростков. Шесть из десяти детей и подростков, то есть около 617 миллионов человек, не обладают элементарными навыками чтения и счета. 750 миллионов человек из числа молодежи и взрослых так и не научились читать и писать, при этом две трети из них составляют женщины.

Глава ЮНЕСКО считает, что неграмотность не только в значительной степени ограничивает возможности человека, но и порождает порочный круг социального и гендерного неравенства. К тому же, по ее словам, сегодня, в условиях непрерывно меняющегося мира, уже недостаточно владеть традиционными знаниями. В дополнение к этому необходимо обладать новыми навыками в области цифровых технологий.

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