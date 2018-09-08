В Монголии создан консорциум производителей угольных брикетов

CA-NEWS (MNG) - В Монголии создан консорциум производителей угольных брикетов, сообщает Xinhua со ссылкой на местные сми.

В состав консорциума входят 12 монгольских компаний, занимающихся производством угольных брикетов.

Запрет на сжигание сырого угля в монгольской столице будет действовать с апреля 2019 года. По данным столичной мэрии, жители юрточных районов Улан-Батора сжигают 1,1 млн тонн сырого угля в год. По данным мерии Улан-Батора, чтобы заменить сырой уголь необходимо прозводить от 600 до 800 тыс. угольных брикетов.

В столице Монголии проживают около 1,3 млн. жителей. Каждую зиму, жители города Улан-Батор страдают от загрязнения воздуха, вызванного ростом жилых районов районов, где люди живут, не имея доступа к системе центрального отопления зимой жгут уголь, пластиковые бутылки, старые автомобильные шины, чтобы поддерживать тепло в доме и готовить пищу.

В свою очередь, правительство Монголии приняло решение о предоставлении бесплатной электроэнергии для жителей жилых районов Улан-Батора.