В Туркменистане открыли первую в стране парогазовую электростанцию

CA-NEWS (TM) - Первую в Туркменистане парогазовую электростанцию комбинированного цикла запустили в субботу в Марыйском велаяте на юго-востоке страны, передает госинформагентство страны.

Источник РИА Новости в туркменском минэнерго сообщил, что стоимость электростанции составляет $1,2 млрд.

На торжественной церемонии присутствовал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Как сказал на церемонии открытия электростанции президент, эта уникальная, не имеющая аналогов в центрально-азиатском регионе электростанция позволит, помимо обеспечения нужд внутреннего рынка, нарастить экспорт энергии в соседние страны на 3 миллиарда кВт/ч в год.

На электростанции установлены четыре газовые турбины американской компании General Electric мощностью 263,5 МВт каждая и две паровые турбины на 260 МВт каждая, а также и другое высокотехнологичное оборудование. Электростанция позволяет комбинировать использование газа и пара при выработке энергии, что сокращает вредные выбросы в атмосферу и повышает эффективность установки, годовая мощность которой составляет 1574 МВт.

Во время церемонии открытия директор по европейским странам Американского фонда здоровой экологии Энни Саско и директор отдела энергии Института энергии Макса Планка Антон Лепигсон вручили Бердымухамедову международные сертификаты за экологичность и экономичность. Еще один сертификат «Высокотехнологичный энергетический объект» вручил управляющий по европейским странам Швейцарского Федерального института технологий Андреас Янсен.