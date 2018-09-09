Премьер Армении заявил об отсутствии кризиса в отношениях с Россией

CA-NEWS (CA) - В армяно-российских отношениях нет кризиса, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Нет никакого кризиса в армяно-российских отношениях. Более того, наши отношения еще никогда не были на таком высоком уровне, как сегодня», - сказал Пашинян на встрече с армянскими предпринимателями в Москве в субботу.

Премьер отметил, что в ходе сегодняшней встречи обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным все вопросы двухсторонней повестки.

«Ни один вопрос не остался без внимания, и есть общее понимание по всем вопросам. Рад констатировать, что мы обобщили наши представления и пришли к общему знаменателю. Думаю, эта встреча также должна послужить новым стимулом для российских бизнесменов, чтобы они более активно инвестировали в Армению», - отметил Пашинян.

8 сентября в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встречи глава армянского кабмина подтвердил настрой Еревана на дальнейшее укрепление не только двусторонних связей с Москвой, но и отношений в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

О том, что Пашинян решил встретиться с Путиным в третий раз, стало известно в начале сентября. До этого главы государств встретились в середине августа — они обсуждали сотрудничество в рамках ОДКБ на фоне судебного процесса против генсека организации Юрия Хачатурова. Суд просил арестовать его по делу о свержении конституционного строя в 2008 году, однако он был отпущен под залог и вернулся к своим обязанностям в Москве.