В Башкирии двое таджиков застрелили бизнесмена по заказу его бывшей невестки

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане при проведении комплексных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства были задержаны ранее судимый по статьям 248, 281 и 331 УК Республики Таджикистан 30-летний житель города Душанбе и ранее судимый по статье 115 УК Российской Федерации 37-летний житель Яванского района, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Задержанные, войдя в предварительный сговор 23-го марта 2016 года, находясь на территории Российской Федерации в городе Октябрьске Республики Башкортостан используя огнестрельное оружие, пистолет Макарова застрелили бизнесмена, который скончался по дороге в больницу. В отношении задержанных генеральной прокуратурой Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело по статье 104 части 2, расследование продолжается.

Как сообщает Комсомольская правда, супруги Марат Купцов и Мирослава Величко, как обычно, приехали в девятом часу вечера с работы, вышли из машины и спокойно направились к подъезду, когда раздались выстрелы. МВД обнародовало приметы киллера: на нем была черная куртка и светло-серые брюки. Марат упал тут же. Мирослава с простреленным легким успела забежать в подъезд. Позже оказалось, что вторая пуля, которая могла оказаться смертоносной, попала ей в сумку.

В Верховный суд Башкирии передается уголовное дело организаторов и исполнителей убийства предпринимателя из Октябрьского Марата Купцова(владел торговым центром «Универсал»). Организаторами убийства следствие сочло его бывшую невестку Ирину Купцову и гражданина Таджикистана Саъдулло Касимова, исполнителем — гражданина Таджикистана Эджода Носирова. На скамье подсудимых также окажутся еще три гражданина Таджикистана, которые были вовлечены в переговоры о подготовке к убийству, передает Коммерсантъ.

Ирина Купцова вела бизнес в Октябрьском (ей принадлежит 40% в ООО «Диана» и по 100% в «Башнефтегазпоставка» и «Абсолют»). Мотивом организации убийства для нее, как считает следствие, стало 1,5 млн руб. долга перед Маратом Купцовым за газ, который она не хотела отдавать.