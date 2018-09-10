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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В 2019 году в Узбекистане пройдет первый чемпионат мира по кок-бору

CA-NEWS (UZ) - Первый в истории чемпионат мира по кок-бору пройдет в 2019 году в Узбекистане. Об этом сообщил президент Федерации кок-бору Кыргызстана Жыргалбек Саматов.

Переговоры с руководством Федерации кок-бору Узбекистана и представителями Министерства спорта Узбекистана прошли 8 сентября на Иссык-Куле.

«Пока не ясно, в каком городе пройдет чемпионат мира, и в какие даты, но решение уже принято. Турнир пройдет по правилам кок-бору с тайказанами», - отметил Ж.Саматов.

Напомним, Кок-бору — это симбиоз скачек и игры. Всадники борются за тушу (шкуру) козла. Необходимо завладеть ею и удержать, а затем забросить в «казан» (ворота команды соперника).

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