Сотрудники полиции Алматы помогли женщине родить

CA-NEWS (KZ) - Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, это произошло утром 10 сентября на стационарном полицейском посту, расположенном по улице Первомайская, в восточном направлении.

«К нам подъехала автомашина марки «Нисан Альмера», оттуда выбежал взволнованный водитель и сообщил о том, что его жена рожает. Как оказалось, они ехали с одного из населенных пунктов Алматинской области в город. По пути у беременной женщины отошли воды и начались схватки. Ее супруг, в виду территориальности, не смог самостоятельно дозвониться на «103», поэтому поспешил до нашего поста. Пока мой напарник старший сержант Бахытжан Мырзатаев звонил в скорую помощь, я оценил ситуацию: ребенок был уже на подходе и мы должны были быть готовыми его принять. Паниковать времени не было: я быстро послал супруга женщины на ближайшую автозаправочную станцию и велел купить пятилитровую бутыль воды. Благо, в нашей аптечке был необходимый медицинский инвентарь, вот только стерильно чистых полотенец не нашлось. Мой напарник Мырзатаев уже приготовил свою рубашку, куда мы могли бы завернуть дитя. Наготове также стоял и боец специального отряда быстрого реагирования, капитан полиции Мерей Атымтаев. Тут, как говориться, любая помощь на вес золота. К этому времени подоспела бригада медиков, которая приняла решение об экстренной доставке рожающей женщины в ближайший родильный дом №4. До медучреждения обеспечили полицейское сопровождение», - рассказал подробности произошедшего инспектор полка дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы ДВД Алматы старшина полиции Айдын Майлыханов.

Спустя время стало известно, 26-летняя женщина родила здорового мальчика. У роженицы это второй ребенок.

«Скажем откровенно, в своей работе вроде бываешь готовым к любым событиям и поворотам. Но никогда не думал, что когда-то придется принимать активное участие в родоразрешении. Замечу, что здесь главное не паниковать и не волноваться, и правильно рассредоточить задачи. Спасибо моим коллегам, супругу роженице. Мы желаем ей и ее малышу всего самого наилучшего и крепкого здоровья. Мы с напарниками при первом же выходном непременно навестим молодую маму и мальчика в больнице», - добавил Майлыханов.