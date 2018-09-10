На совещание ОБСЕ отправилась таджикская делегация с двумя экс-членами ПИВТ, которую обвиняют в нападении на велотуристов

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан отправит в Варшаву на ежегодное совещание ОБСЕ по правам человека свою делегацию, среди которых два экс-члена Партии исламского возрождения (ПИВТ), которую обвиняют в убийстве иностранных велотуристов в Дангаре, сообщает Радио Озоди.

Таджикская делегация должна прибыть в польскую столицу после полудня 9 сентября. Таджикская оппозиция за рубежом уже находится там: 8 сентября они разместили в сети фотографии из Варшавы.

Ежегодное совещание ОБСЕ по человеческому измерению состоится с 10 по 21 сентября в Польше. Участниками встречи станут около 1800 представителей правительства и гражданского общества из 57 стран-участниц ОБСЕ.

Сайфулло Сафаров, первый заместитель директора центра стратегических исследований при президенте РТ, сообщил 8 сентября, что в составе таджикской делегации – представители различных структур: первый замглавы МИД Низомиддин Зохидзода, начальник Департамента информации, печати, анализа и планирования МИД Вафо Ниятбеков, представитель центра исламоведения Рустам Азизи, преподаватель Исламского университета Абурахим Каримов, экс-член ПИВТ Мавлави Айёмиддин и другие. Сайфулло Сафаров едет на встречу в качестве председателя ассоциации политологов Таджикистана.

«Мы примем участие в совещании утром 10 сентября. Лично я намерен взять очередь на выступление о ситуации с национальными и религиозными меньшинствами, расскажу о движениях и партиях в нашей стране», - сказал Сафаров.

В начале предыдущей недели Омбудсмен Таджикистана заявил, что не получал приглашения на совещание ОБСЕ. Некоторые госчиновники сказали, что не намерены ехать на «скандальное мероприятие». Свое участие на совещании подтвердили представители нескольких общественных организаций страны, которые выступят на тему свободы слова и ситуации с пытками.

Интернет-издание таджикской оппозиции за рубежом «Паём» озабочено тем, что Таджикистан отправляет на совещание политических деятелей, в то время как о соблюдении прав человека должны выступить Омбудсмен и чиновники силового блока.

Охлаждение в отношениях Душанбе и ОБСЕ наступило после того, как в сентябре 2016 года сторонники ПИВТ и «Группы 24» были допущены на Обзорное собрание ОБСЕ в Варшаве. Тогда сторонники оппозиции устроили «молчаливый протест» - они вошли в зал заседания ОБСЕ в футболках с портретами «узников совести» в Таджикистане.

Официальная делегация Таджикистана не стала дожидаться окончания акции оппозиционеров и досрочно покинула совещание ОБСЕ в Варшаве.

Национальное информационное агентство «Ховар», как и в 2017 году, на днях вновь опубликовало материал с предупреждением о возможном закрытии офиса ОБСЕ в Таджикистане в случае, если ОБСЕ предоставит на совещании в Варшаве площадку для лиц, уличенных в терроризме и находящихся в международном розыске.

У офиса ОБСЕ в Душанбе утром 7 сентября собрались около 100 человек с лозунгами «Долой терроризм», а также осуждающих Партию исламского возрождения Таджикистана и ее руководство. Среди них была и Гульчехра Шодмонова, мать Хусейна Абдусамадова, обвиняемого в совершении нападения на иностранных велотуристов. Женщина обвинила ОБСЕ в покровительстве Кабири, который, по ее словам, ввел в заблуждение ее сына.