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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Из России в Узбекистан экстрадирован основатель финансовой пирамиды, укравший более $13 млн

CA-NEWS (UZ) - Гражданин Узбекистан, обвиняемый в организации преступного сообщества, мошенничестве и легализации доходов, полученных от преступной деятельности, экстрадирован из Российской Федерации, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

32-летний Сухроб Фазилов с 2010 года он разыскивался правоохранительными органами своей страны для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 242 (организация преступного сообщества), пп. «а, в» ч. 3 ст. 168 (мошенничество), ст. 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) УК Республики Узбекистан.

Фазилов обвиняется в том, что в период с 2007 года по июнь 2009 года на территории Узбекистана организовал преступное сообщество, созданное под покровительством представителей зарегистрированных в оффшорных зонах иностранных компаний, имеющее тоталитарный и деструктивный характер в виде финансовой пирамиды и руководил структурным подразделением этого преступного сообщества, обеспечивая его существование и функционирование.

В частности, будучи членом преступного сообщества и руководителем одного из структурных подразделений данного преступного сообщества на территории Республики Узбекистан, он в период с 2008 года по июнь 2009 года похитил путем обмана и злоупотребления доверием имущество более 140 граждан, проживающих на территории Самаркандской области, на общую сумму более 61 тыс. долларов США, переведя денежные средства на счет иностранной компании.

При этом Фазилов совместно с руководителями других подразделений преступного сообщества легализовал полученные в результате преступной деятельности доходы: в 2008 – 2009 годах в размере более 13 млн. долларов США, приобретая и сбывая в особо крупном размере валютные ценности, а также умышленно скрыл валютные средства, подлежащие переводу на счета уполномоченных банков Российской Федерации.

В ноябре 2017 года находящийся в межгосударственном розыске Фазилов задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Московского метрополитена.

По результатам экстрадиционной проверки, проведенной органами прокуратуры г. Москвы, Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о его выдаче.

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