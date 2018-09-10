Австрийская и арабские компании инвестируют в завод по производству полиэтилена в Атырауской области стоимостью $6,5 млрд

CA-NEWS (KZ) - Австрийская компания Borealis инвестирует в завод по производству полиэтилена в Атырауской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, глава Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев встретился с торговым советником посольства Австрии в РК Рудольфом Таллером. Они обсудили перспективы инвестсотрудничества.

«На встрече была получена подробная информация об инвестиционном климате в Казахстане и инвестиционных возможностях для Австрии. Мы сфокусировались на сотрудничество в не нефтяных секторах – АПК, IT, финансы и другом. В Казахстане сейчас реализуется один большой инвестиционный проект с участием австрийской компании Borealis. Сейчас ведутся переговоры, и надеемся, что проект начнет реализовываться в ближайшее время», - отметил по итогам встречи Р.Таллер.

Borealis наряду с арабскими и казахстанскими партнерами участвует в проекте по производству полиэтилена. Общая стоимость проекта – $6,5 млрд. Планируется, что в период строительства будет создано 3 тыс. рабочих мест, в период эксплуатации – свыше 500. Реализация проекта позволит производить 1,2 млн тонн полиэтилена в год.