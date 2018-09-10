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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП в Гудаутском районе республики, сообщает «Интерфакс».

Примерно в 23:00 по местному времени 8 сентября на дороге Псоу — Сухум в кортеж Гагулии врезался автомобиль ВАЗ-2109, который выехал на встречную полосу. В результате ДТП Гагулия получил перелом основания черепа и умер на пути в больницу. Получившие различной степени тяжести травмы водитель и охранник Гагулии были госпитализированы, однако вскоре выписаны из больницы.

О гибели главы правительства сообщила и пресс-служба кабмина. «С прискорбием сообщаем, что премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП», - говорится в обращении.

Позднее МВД респулики сообщило, что задержанный водитель автомобиля ЛАДА, мужчина 1996 года рождения, находился под действием наркотиков. Прокуратура республики возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшем смерть (ст. 263 УК Абхазии).

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия вечером 8 сентября возвращался из аэропорта в Сочи в Абхазию после официального визита в Дамаск в составе делегации во главе с президентом Абхазии ​Раулем Хаджимбой, где был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Рауль Хаджимба возвращался из Сочи в одной колонне с премьером и был свидетелем аварии.

Гибель Гагулия не связана с покушением, это несчастный случай в результате ДТП, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба. «Это был несчастный случай. Премьер-министр погиб в ДТП. Речи о теракте или покушении не идет», - сказала Авидзба.

В сети также появились первые кадры с места ДТП. Видео опубликовало агентство Sputnik Абхазия.

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