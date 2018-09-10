РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сингапурская компания за $15 млн покупает в Туркестанской области завод по производству лапши быстрого приготовления

CA-NEWS (KZ) - Сингапурская транснациональная корпорация «CG Corp Global» покупает завод Lotus по производству лапши быстрого приготовления в Туркестанской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, председатель правления, главный учредитель компании Бинода Чаудхари посетил Казыгуртский район. На действующем заводе планируется увеличить производственные мощности и внедрить международные стандарты качества. Кроме того, на территории предприятия будет открыта линия по производству пищевых специй.

Сейчас на производстве трудятся 22 человека, после завершения сделки количество трудоустроенных будет увеличено до 150 человек.

«Мы делаем качественную лапшу по мировым стандартам, ежегодно выпускаем 2 млрд штук продукции. В Центральной Азии Казахстан – это самое выгодное место, здесь есть основное сырье – это качественная мука. И мы думаем, это будет очень выгодно: производить здесь и экспортировать из Казахстана в Россию и страны Центральной Азии», - рассказал представитель компании Бриж Лодха.

Ориентировочная стоимость проекта $15 млн. Продукция будет производиться под брендом «Wai-Wai noodles».

print
  • Британское издание The Guardian включило узбекский плов в список лучших уличных блюд
  • В Туркменистане открыли первую в стране парогазовую электростанцию
  • Турция обязала экспортеров конвертировать выручку в лиры для поддержки своей валюты
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×