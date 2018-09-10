Сингапурская компания за $15 млн покупает в Туркестанской области завод по производству лапши быстрого приготовления

CA-NEWS (KZ) - Сингапурская транснациональная корпорация «CG Corp Global» покупает завод Lotus по производству лапши быстрого приготовления в Туркестанской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, председатель правления, главный учредитель компании Бинода Чаудхари посетил Казыгуртский район. На действующем заводе планируется увеличить производственные мощности и внедрить международные стандарты качества. Кроме того, на территории предприятия будет открыта линия по производству пищевых специй.

Сейчас на производстве трудятся 22 человека, после завершения сделки количество трудоустроенных будет увеличено до 150 человек.

«Мы делаем качественную лапшу по мировым стандартам, ежегодно выпускаем 2 млрд штук продукции. В Центральной Азии Казахстан – это самое выгодное место, здесь есть основное сырье – это качественная мука. И мы думаем, это будет очень выгодно: производить здесь и экспортировать из Казахстана в Россию и страны Центральной Азии», - рассказал представитель компании Бриж Лодха.

Ориентировочная стоимость проекта $15 млн. Продукция будет производиться под брендом «Wai-Wai noodles».