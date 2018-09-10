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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе строят самую большую «светящуюся» юрту в Азии

CA-NEWS (MNG) - Компания «Love light land llc», реализующая проект строительства комплекса «Светящаяся юрта», планирует в декабре этого года сдать в эксплуатацию самую большую в Азии «светящуюся» юрту, диаметр которой составляет 42 м, высота — 15 м, сообщает Монголия Сейчас.

Юрта, которая строится в национальном парке монгольской столицы, является частью комплексного строения на площади в 240 метров. В комплекс также входят девять предназначенных для детей «маленьких» юрт, где им будут рассказывать монгольские народные сказки, петь песни, играть на национальных музыкальных инструментах; оснащённый современным оборудованием и техникой кинотеатр для молодёжи и туристов, а также большой красивый фонтан, которым смогут любоваться все посетители парка. В ближайшем будущем все желающие смогут «попасть в мир Walt Disney», разъезжая по всему периметру комплекса на свадебных каретах из мультфильма «Золушка». Иностранные туристы также смогут здесь посмотреть на ежедневно планируемые выступления монгольских мастеров искусства.

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