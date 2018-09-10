Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с праздником Независимости
- Узбекистан, политика
- 10:33, 10 сентября 2018
- Просмотров: 266
CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 9 сентября поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона в связи с Днем независимости этой страны.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Республики Узбекистан.
Напомним, что 9 сентября 27-ю годовщину независимости отпраздновали в Таджикистане. Народные гуляния и концерты в эти выходные прошли по всей стране, отдыхают таджикистанцы и в понедельник. Самое яркое шоу состоялось в столице, на нем присутствовал глава государства Эмомали Рахмон.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком