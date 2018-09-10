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  10 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация женщин-предпринимательниц Казахстана посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 12 сентября 2018 года в Ташкент прибывает делегация Республики Казахстан во главе с Государственным секретарем, председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой.

В программе визита участие в Бизнес-форуме женщин-предпринимательниц Узбекистана и Казахстана и совместной кооперационной бирже.

Казахстанская делегация также посетит Самарканд, сообщили в МИДе.

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