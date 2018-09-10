Команда из Акмолинской области стала лучшей бригадой скорой помощи Казахстана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане подвели итоги III республиканских соревнований бригад скорой медицинской помощи.

По данным Министерства здравоохранения РК, лучшей бригадой скорой помощи страны стала команда Акмолинской области, второе место заняла команда Жамбылской области, третье – команда города Астана.

Глава ведомства Елжан Биртанов, чествуя победителей соревнований, отметил, что проведение соревнований способствует обучению навыкам оказания неотложной помощи во время массовых мероприятий, возникновении чрезвычайных ситуаций, позволяет перенимать и внедрить в Казахстане лучший опыт симуляционного обучения, неотложных состояний в медицине, организации службы скорой медпомощи и научиться эффективной работе в команде.

Министр выразил пожелания, чтобы профессионализм, чуткое сердце и золотые руки врачей были вознаграждены признательностью и любовью людей. Он также пожелал коллегам удачи и жизненных сил в достижении новых побед.