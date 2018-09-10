Парламент Монголии обратит особое внимание на деятельность турецких школ в стране

CA-NEWS (MNG) - Член монгольского парламента (ВГХ), председатель постоянного комитета (ПК) по вопросам социальной политики, образования, культуры и науки Ё.Баатарбилэг принял чрезвычайного и полномочного посла Турции в Монголии Ахмета Язала по его просьбе, сообщает Монголия Сейчас.

В начале встречи парламентарий Ё.Баатарбилэг отметил, что в рамках своей компетенции ПК ВГХ получил сведения по деятельности турецких школ в стране, направленные соответствующими министерствами, и ПК обращает особое внимание изучению данных.

Чрезвычайный и полномочный посол Турции предоставил развёрнутую информацию о деятельности турецких школ не только в Монголии, но и по всему миру. Посол также выразил надежду по поводу того, что правоохранительные органы страны проведут тщательную проверку и установят истину в происшествии, связанном с гражданином Турции Вэйсэлом Акчаем (27 июля этого года) и выразил сожаление в связи с появлением в СМИ и социальных сетях различного рода негативной информации, направленных в сторону посольства Турции в Монголии, после этого инцидента.

Напомним, в Монголии согласно местным СМИ и публикациям в социальных сетях, преподаватель Вейсел Акчай родом из Турции 27 июля был похищен в Улан-Баторе и доставлен в аэропорт, однако власти страны помешали этому. Сам преподаватель Вейсел Акчай управляет сетью международных школ, которая связана с суннитским теологом Фетхуллахом Гюленом, сообщала американская газета The New York Times.

Министерство иностранных дел Турции 30 июля опровергло информацию о том, что в Монголии был похищен преподаватель Вейсел Акчай родом из Турции, имеющий связь с Фетхуллахом Гюленом, сообщало турецкое агентство «Anadolu».

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам празднования 50-летия со дня установления дипломатических отношений между странами в следующем году.

Председатель ПК ВГХ обратил внимание на большое количество работ по совместной реализации в образовательной, культурной, экономической областях и сфере здравоохранения в рамках 50-летнего юбилея и выразил проявление активности в развитии и расширении двусторонних дружественных отношений в дальнейшем.

Во встрече участвовали госсекретарь министерства образования, науки, культуры и спорта Б.Баярсайхан и начальник Управления по вопросам общего образования Т.Ням-Очир, — сообщает пресс-служба ВГХ.